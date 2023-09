À partir du 1er octobre, Thomas Veyrenc, directeur exécutif du pôle stratégie, prospective et évaluation de RTE depuis 2018, rejoindra le directoire du gestionnaire du réseau de transport de l'électricité.

Sa nomination, proposée le 4 septembre en conseil de surveillance, a été approuvée le 22 septembre. Il assumera donc le rôle de directeur général du pôle finances, achats et risques, en plus de ses responsabilités actuelles de directeur du pôle stratégie, prospective et évaluation.

« Dans ce nouveau rôle, il aura notamment pour mission de piloter la politique de croissance des investissements sur le réseau de transport d'électricité pour répondre aux besoins de la transition énergétique. Il demeure en charge des bilans et études prévisionnelles sur le système électrique », précise le communiqué de presse. Un rôle essentiel puisque les réseaux sont au cœur de la mutation du système énergétique pour atteindre la neutralité carbone. Thomas Veyrenc a récemment dirigé la réalisation des Futurs énergétiques 2050, vaste étude qui identifie les différentes voies d'évolution du mix énergétique et ses implications.

Cet ingénieur, issu de Centrale-Supélec, diplômé de l'University College London et de l'Institut d'études politiques de Paris, a rejoint RTE en 2006, où il a d'abord exercé des responsabilités dans le domaine des études, des marchés et de la régulation.