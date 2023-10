Un nouveau réseau de chaleur industrielle sur les rails dans l'Ain

Couvrir les besoins énergétiques de trois sites industriels avec de la vapeur surchauffée produite à partir de déchets spéciaux : tel est l'objectif du projet lancé par Séché Environnement, mardi 10 octobre, à l'occasion du salon Pollutec.

À Saint-Vulbas, dans l'Ain, l'usine Trédi est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) où sont recyclés par voie thermique des déchets industriels dangereux (déchets hospitaliers, déchets chimiques, pesticides, produits d'entretien, PCB, etc.). Y sont mises en œuvre plusieurs solutions, dont Maxibrome pour régénérer les saumures de brome.

Gérer la baisse de température des fumées

« Nous avons souhaité ajouter une brique de valorisation énergétique dans le process », explique François Chevreul, directeur des opérations industrielles (déchets dangereux) pour l'Europe chez Séché Environnement, maison mère de Trédi. L'idée ? Récupérer grâce à des échangeurs la chaleur évacuée lors du traitement des fumées, afin de produire de la vapeur surchauffée.

L'enjeu est de conserver la technologie de traitement des fumées mise en œuvre sur l'installation en intégrant la récupération d'énergie Séché Environnement

Le procédé actuel de traitement des fumées utilise des, des systèmes de lavagepeu compatibles avec la récupération de chaleur puisque cesdes sortes deont vocation à refroidir très rapidement les fumées d'incinération pour traiter les polluants.

Pour les équipes de Séché, « l'enjeu est de conserver la technologie de traitement des fumées mise en œuvre sur l'installation en intégrant la récupération d'énergie ». « Nous allons séquencer le traitement, détaille François Chevreul, et contrôler la baisse de la température en récupérant de la chaleur, avec de nouveaux équipements (…). Les quenchs seront moins sollicités. »

La faisabilité technique du projet ayant été validée, le groupe Séché s'attaque maintenant à la phase de préparation des études et des autorisations d'exploitation des nouveaux équipements. Viendra ensuite le lancement des travaux pour une mise en service de ce nouveau réseau de chaleur « aux environs de 2027 ».

La vapeur pour remplacer le gaz