Une nouvelle aire marine protégée dans l'Atlantique du Nord-Est

Les ministres des États, parties à la convention Ospar, ont désigné le 1er octobre une nouvelle aire marine protégée (AMP) dans le courant nord Atlantique du bassin maritime Evlanov, dite Naces. Cette désignation a été effectuée lors de la réunion de la commission annuelle de la convention à C ascais (Portugal).

Cette AMP, qui couvrira 600 000 km, vise à protéger une zone d'importance vitale pour les oiseaux marins. «», explique le secrétariat de la convention. Par cette création, Ospar atteint le pourcentage de 10 % de sa zone maritime en aires protégées, se félicite la secrétaire d'État française à la Biodiversité, Bérangère Abba.

Les États, parties à la convention, ont également adopté une nouvelle stratégie pour le milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est d'ici à 2030. Elle comprend l'objectif d'atteindre 30 % de la zone maritime en aires protégées, ainsi que celui de réduire les déchets marins de 50 % d'ici à 2025 et de 75 % d'ici à 2030. Les ministres ont également adopté une recommandation visant à réduire la perte de granulés plastique dans le milieu marin grâce à des normes de prévention et des régimes de certification. Cette recommandation s'appuie sur des lignes directrices destinées aux parties contractantes et à l'industrie.

Note Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est