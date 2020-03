La Région Occitanie lance les contrats d'agriculture durable

La Région Occitanie va expérimenter, d'ici la fin de l'année, les contrats d'agriculture durable pour accompagner la transition du modèle agricole, dans le cadre de sa nouvelle stratégie régionale sur ce sujet. « Notre nouvelle stratégie régionale autour de contrats d'agriculture durable proposera un accompagnement complet et sur-mesure, permettra de soutenir les exploitations qui n'ont parfois plus ou pas les moyens d'investir aujourd'hui, et aidera les agriculteurs à atteindre les objectifs qu'ils se seront eux-mêmes fixés », a déclaré Carole Delga, la présidente de la Région.

L'agriculteur bénéficiera de l'accompagnement d'un conseiller pour réaliser un diagnostic global de son exploitation, de ses besoins, et pour formaliser son projet de transition. Son contrat signé avec la Région lui permettra de solliciter des aides financières pour sécuriser la prise de risque liée au changement de pratiques.

En parallèle, la Région va lancer un forum des conseillers pour encourager la montée en compétence et la mise en réseau des conseillers agricoles, créer des tiers-lieux au sein des lycées agricoles, mais également organiser des rencontres dans les" Maison de ma Région". Il permettra également la mise en œuvre d'un budget participatif dédié aux initiatives citoyennes favorisant la solidarité entre citoyens et agriculteurs. Enfin, la Région envisage la labellisation de points de vente de produits locaux et de qualité.

Après la période d'expérimentation, les contrats pourraient être généralisés à toute la région.