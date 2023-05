Des profilés en aluminium 100 % recyclé

C'est un peu plus facile quand on a pour maison-mère un géant mondial de la taille du groupe Hydro, maîtrisant de A à Z le cycle de vie de l'aluminium : production de bauxite et d'alumine, fabrication par électrolyse et réintégration des chutes et déchets dans le process de fabrication.

Pour autant, l'information mérite d'être partagée : Technal, à Toulouse, et Wicona, à Ulm, en Allemagne, sont devenus les premiers gammistes de menuiseries et de façades à fabriquer des profilés à partir d'aluminium 100 % recyclé (Hydro Circal 100R). Cette nouvelle référence se compose exclusivement d'aluminium récupéré sur d'anciennes fenêtres ou façades collectées sur des chantiers de déconstruction. Elle est produite dans la fonderie Hydro de Clervaux, au Luxembourg, qui fabrique également des billettes avec une bonne part de métal recyclé.