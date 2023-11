Recyclage : une start-up bretonne récompensée aux Grands Prix 2023 de l'Académie des technologies

Membrane d'œuf broyé, à partir de laquelle peuvent être extraits le collagène et l'acide hyaluronique.

Le 13 novembre ont été remis les Grands Prix de l'Académie des technologies. Circul'egg, start-up bretonne qui récupère et revalorise la coquille externe et la membrane de l'œuf, a remporté le Premier Prix dans la catégorie « Technologie du recyclage ».

« J'ai voulu d'abord faire breveter un procédé complexe. Avant de me rendre compte que la réutilisation de pratiques déjà connues permettait à chacun de gagner du temps – dans l'achat des équipements, les process et les formations », explique Yacine Kabeche, CEO de Circul'egg. Par exemple, la séparation entre la coquille et la membrane se fait par différence de densité – un procédé semblable à celui qu'on emploie pour les boues d'épuration.

La membrane interne d'un œuf contient du collagène et de l'acide hyaluronique, composants à la base de produits cosmétiques mis en avant commercialement. Un argument qui, on l'imagine, a fait mouche chez les investisseurs. En témoigne une première levée de fonds de 1 million d'euros en janvier 2022, une seconde de 5 millions en novembre, et l'ouverture du premier site industriel à Janzé (35).