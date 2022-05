Rénovation énergétique : le programme de formation professionnelle Feebat est renouvelé

Dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE), le programme Feebat de formation des professionnels du bâtiment aux économies d'énergie a été renouvelé par un arrêté publié le 19 mars. La nouvelle convention Feebat s'étend jusqu'au 31 décembre 2025. Porté par l'Association technique énergie environnement (ATEE) et l'Agence qualité construction (AQC), le programme s'articule autour de trois axes : la formation initiale, la formation continue et l'« intégration approfondie du programme dans l'écosystème national ».

Feebat est doté d'un financement global de 42 millions d'euros apportés par EDF, Siplec et Distridyn. La formation continue des entreprises et des artisans du bâtiment bénéficie d'un soutien plus important, avec une prise en charge de 40 % pour les formations commencées à partir de juillet 2022 (versus 30 % pour le précédent programme), venant compléter la prise en charge habituelle des organismes de financement de la formation partenaires de Feebat.