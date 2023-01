L'Anah a financé 670 000 rénovations énergétiques en 2022

Le 24 janvier, Thierry Repentin, le président de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), a présenté les résultats de l'activité 2022 de l'établissement. Ainsi, 718 555 logements rénovés ont été financés par l'Anah : 669 890 sont exclusivement des rénovations énergétiques, grâce à MaPrimeRénov' pour 3,1 milliards d'euros d'aides attribuées en 2022.

Le nombre de rénovations globales, financées par MaPrimeRénov'Sérénité, a également augmenté, pour frôler les 66 000, dont 25 938 réalisées en copropriétés. Pour rappel, cette aide accompagne les propriétaires les plus modestes dans leurs projets de rénovation globale, apportant un gain énergétique d'au moins 35 %. Or, le gain énergétique moyen constaté sur ces rénovations va au-delà et atteint les 50 %, souligne M. Repentin.

La rénovation énergétique des quelque 670 000 logements en 2022 a permis, au total, 5,2 térawattheures (TWh) d'économies annuelles d'énergie, estime l'Anah.

En 2023, MaPrimeRénov' « classique » (aide pour les monogestes de travaux) et MaPrimeRénov' Sérénité disposent d'un budget respectif de 2,4 milliards d'euros et de 596 millions d'euros (+ 21 % par rapport à 2022). La part allouée à la rénovation énergétique des copropriétés (MaPrimeRénov' Copropriété) est également revue à la hausse (455 M€, soit + 45 %).