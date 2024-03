Risques environnementaux et professionnels : neuf couples maladie-facteur à étudier en priorité

Santé publique France (SPF) a publié, le 12 mars, les résultats (1) des premiers travaux menés sur l'estimation du « fardeau environnemental et professionnel » en France. « Cette approche (…) constitue un véritable outil de priorisation, de surveillance et de plaidoyer en vue d'orienter les politiques publiques et les stratégies de prévention en santé-environnement et santé-travail », explique l'établissement public.

Celui-ci a identifié neuf couples maladie-facteur de risque à étudier en priorité :

trois couples concernent les cancers de la trachée, des bronches et du poumon en lien avec : l'exposition professionnelle à l'amiante, l'exposition à la pollution ambiante aux particules fines (PM2,5), l'exposition au radon résidentiel ;

deux couples portent sur les cardiopathies ischémiques en lien avec : l'exposition à la pollution ambiante aux PM2,5, l'exposition aux basses températures ;

deux couples s'intéressent aux accidents vasculaires cérébraux (AVC) en lien avec : l'exposition à la pollution ambiante aux PM2,5, l'exposition aux basses températures ;

un couple porte sur les lombalgies en lien avec l'exposition à des facteurs de risque ergonomiques ;

un couple s'intéresse aux chutes accidentelles en lien avec les accidents professionnels.

« Le fardeau de la maladie (Burden of Disease, BoD) est une méthode scientifique visant à quantifier de manière systématique et comparative l'ampleur de la dégradation ou de la perte de la santé liée aux maladies, aux traumatismes et aux facteurs de risque par âge, sexe et zone géographique à un moment donné », explique SPF. La prochaine étape de ce projet, ajoute l'établissement public, visera à « évaluer la faisabilité d'estimer » le fardeau associé au couple accidents vasculaires cérébraux-PM2,5.