Infrastructures de carburants alternatifs : 4 projets français retenus par la Commission européenne

La Commission européenne a retenu 26 projets, provenant de 12 États membres, qui bénéficieront d'un financement pour le déploiement d'infrastructures de carburants alternatifs le long du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). « Notre investissement de 352 millions d'euros se traduira par environ 12 000 points de recharge, 18 stations de ravitaillement en hydrogène et l'électrification de ports et d'aéroports, dont le port de Rotterdam et 37 aéroports espagnols », se félicite le commissaire aux Transports, Adina Valean. Parmi les projets retenus, quatre sont français. Deux portent sur l'électrification d'aéroports et deux sur des infrastructures à hydrogène.

Le projet ClearCDG, porté par Aéroports de Paris, vise la décarbonation des opérations au sol dans l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Il porte sur le déploiement de bornes de recharge, d'unités d'air préconditionné et d'unités de climatisation pour fournir ce service aux avions à l'arrêt.

Un deuxième projet, porté par Aéroports de la Côte d'Azur, tend à électrifier l'exploitation aéroportuaire de l'aéroport niçois, avec le déploiement de prises de 50 Hz sur les bornes de téléstationnement, de quatre zones de recharge au sol et d'une zone de recharge réservée aux bus et aux véhicules utilitaires.

Le projet GreenH2forAll, porté par Picoty, vise le déploiement de sept stations de ravitaillement en hydrogène renouvelable et d'une unité de production, le long du réseau routier RTE-T. Enfin, TotalEnergies porte un projet de station de ravitaillement en hydrogène d'une capacité d'une tonne par jour.

Une première vague de projets avait déjà été sélectionnée en mars 2023, pour une enveloppe de 189 millions d'euros. « Ces projets accéléreront la création du réseau complet d'infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs nécessaire à l'utilisation généralisée de véhicules à émissions faibles ou nulles dans tous les modes de transport », indique la Commission européenne.