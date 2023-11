Salon des maires : le CeremaLab dévoile les lauréats de son deuxième appel à projets

Le 22 novembre s'est tenue au Salon des maires et des collectivités locales à Paris, l'annonce des résultats de l'appel à projets « L'innovation au service de l'adaptation au changement climatique des territoires du Grand Est » porté par le CeremaLab, l'incubateur en lien avec les domaines d'activité du Cerema, la Région Grand Est, l'agence régionale Grand E-Nov+, le pôle de l'eau du Grand Est Hydreos, le Pôle Build & Connect et la Fondation Solar Impulse.

Les entreprises Altereo et Reichstett Materiaux SARL ont été lauréates.

La première a candidaté pour une solution nommée Omni-diag qui entend fournir un diagnostic territorial pour une gestion de l'eau pluviale et une planification intégrée. Le Cerema accompagnera l'entreprise, représentée par Édouard Patault, un de ses responsables R&D, lors de l'événement, pour qualifier sa solution et l'approcher au plus près des besoins de la collectivité. À noter qu'elle cherche également un territoire partenaire en région Grand Est pour installer un démonstrateur.

Grâce à l'appui du Cerema, la deuxième souhaite développer un substrat pour valoriser les déblais de chantier afin de les utiliser dans des aménagements urbains nécessitant des réserves hydriques souterraines adaptées au changement climatique (diminution de la pluviométrie et augmentation de la chaleur nocturne). Elle bénéficiera de l'expertise de l'organisme national en matière de géotechnique et de réglementation. L'entreprise, qui souhaite également installer un démonstrateur dans le Grand Est, était représentée par Ludovic Hantz, son président, lors de l'événement.