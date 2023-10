Stockage de chaleur : une solution compacte couronnée à Pollutec

Lors de sa 30e édition, Pollutec a récompensé une solution de stockage compact de chaleur latente, constitué d'un échangeur et d'un matériau à changement de phase, dont la caractéristique est de se transformer en texture liquide au contact de la chaleur. « Nous avons choisi d'entourer les tubes de l'échangeur d'une mousse en aluminium au maillage dense », explique Cyrille Grimaud, gérant du groupe Grims Energies, à l'origine du produit lauréat. Le surplus de conductivité du métal choisi et la structure alvéolaire de la mousse ont permis de réduire le nombre de tubes par rapport à une configuration classique, de 64 à 16. À performances égales pour leurs capacités d'échange thermique, l'aluminium a été préféré au cuivre pour son poids. « Il ne suffit pas à notre solution d'être compacte, il faut aussi qu'elle soit légère », précise Cyrille Grimaud.

Les systèmes de stockage à chaleur sensible subissent une déperdition thermique évidente au cours du temps. De l'eau chauffée dans une casserole, une fois le feu éteint, ne restera pas chaude bien longtemps. Cette caractéristique demeure-t-elle au sein des systèmes de stockage de matériau à changement de phase - dont l'intégration dans des solutions industrielles date d'il y a seulement quelques années ? Benoît Stutz, enseignant-chercheur à l'université Savoie-Mont-Blanc (laboratoire procédés énergies bâtiment), précise que l'utilisation d'un matériau à changement de phase « s'avère particulièrement intéressante lorsque la plage de température nécessaire au fonctionnement du process est limitée et voisine de la température de changement de phase du matériau ». « La densité énergétique des stockages latents est supérieure à celle des stockages sensibles, continue-t-il. Cela permet d'utiliser des réservoirs de plus petite taille pour stocker une même quantité d'énergie, d'où des déperditions plus faibles pour une même quantité d'énergie stockée ». L'enjeu de la limitation de la déperdition thermique reste donc entier avec ce type de solution.

Grims Energies destine son produit à trois marchés cibles : l'industrie, les bâtiments collectifs et les habitations individuelles.