Techinnov 2024 : les candidatures attendues jusqu'au 15 décembre

Le 26 mars 2024 au Parc floral de Paris se tiendra la 18e édition de Techinnov, un concours national consacré à l'innovation organisé par les chambres du commerce et de l'industrie de l'Essonne et de Paris-Île-de-France. Pour y participer, les start-up sont appelées à candidater jusqu'au 15 décembre.

Le concours propose six thématiques, dont énergie et décarbonation. Régis Le Bars, directeur adjoint entreprises et transitions industrielles à l'Ademeà participera au jury de cette catégorie.

« Les starts-up françaises ont du mal à jouer dans la même cour que les grands groupes lorsqu'il s'agit d'achats publics. Dans ce cadre, ces concours sont utiles. Mais ils doivent être accompagnés de modifications dans les procédures d'achats. Ce que souhaite par exemple mettre en avant le programme gouvernemental "Je choisis la French Tech" », explique Cécile Oudiette, de Descartes Développement et Innovation, association rattachée à la Cité Descartes, structure publique francilienne hébergeant notamment un incubateur.