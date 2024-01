Traitement des eaux usées industrielles : une start-up spécialisée lauréate d'un concours régional

Jeudi 7 décembre à Brest, Biohap a remporté le premier prix de l'édition bretonne du concours Coup de pouce, créé par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires. La start-up fondée en 2023 récupère des déchets de l'industrie pour les transformer en granulés capables dans leur première formulation « d'éliminer le plomb, le cadmium, le cuivre et le zinc des eaux usées industrielles », selon la communication du site internet. Maxence Seillery et Gaston Delas, cofondateurs de la société, ne laissent filtrer aucune information sur le principe de leur solution, de peur de se faire subtiliser la formule qu'ils ont mis deux ans et demi à concevoir avant qu'elle donne naissance à ce granulé « qui n'existe pas sur le marché », selon Maxence Seillery. Tout juste saura-t-on que le partenaire avec lequel ils travaillent se situe à une demi-heure de Rennes, et qu'il possède un gisement abondant de déchets, sans valeur avant leur transformation.

Avant de trouver la bonne formule, le duo a testé près de 200 combinaisons en laboratoire avec 1, puis 20 grammes de granulés. Grâce à la dotation remportée (10 000 euros), ils souhaitent mettre en place durant l'année 2024 des essais pilotes sur des échelles semi-réelles (100 litres), et espèrent une industrialisation du produit en 2025.