Transition écologique des territoires : un appel à projets consacré à l'intelligence artificielle

Ah, ce bon vieux mythe de la technologie de pointe qui va nous sauver : qu'il est bon de le réinventer sans cesse et qu'importe si c'est très souvent un miroir aux alouettes ! Manifestement, faute d'être réellement en capacité de faire appel à l'intelligence humaine, le ministère de la transition écologique (!) préfère miser sur l'IA, même si celle-ci bouffe de l'énergie, des terres rares et produit déchets et GES à foison !

Ça rassure les technos, ça fait ultra tech moderne et surtout, ça va permettre de dépenser "un pognon de dingue" en fonds publics au bénéfice de copains (chez qui, qui sait, on pourra peut-être confortablement se recaser si un jour les choses tournent mal en politique...)

Pégase | Aujourd'hui à 09h00