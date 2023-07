À l'heure où la France s'apprête à discuter de sa prochaine stratégie énergie-climat, Xavier Passemard, de GRDF, soutient que le mix énergétique ne saurait se passer de gaz. Le développement des gaz verts reste ainsi la seule solution.

Au 31 mars 2023, le biométhane injecté dans le réseau de gaz représentait près de 10 térawattheures (TWh). À l'heure où la transition énergétique rime davantage avec électrification, certains militent plutôt pour remplacer le gaz naturel – constituant 20 % de la consommation finale actuelle – par de tels gaz verts. « Aujourd'hui, leur production atteint l'équivalent de deux tranches nucléaires et nous allons pouvoir augmenter de 50 % cette capacité d'ici à la fin 2024, a attesté Xavier Passemard, directeur biométhane chez GRDF, à l'occasion du salon Expobiogaz 2023. Et les différentes études que nous avons menées avec les opérateurs montrent qu'on a un potentiel de plus de 300 TWh, largement suffisant pour couvrir les futures consommations de gaz à un horizon lointain. »

D'après Xavier Passemard, une électrification massive présente plusieurs limites. En termes de production, la mise en œuvre des nouveaux réacteurs nucléaires n'interviendra qu'à l'horizon 2035-2040, tandis que le stockage de l'électricité renouvelable reste « trop coûteux ». Du côté de la consommation, « 40 % de la pointe hivernale est encore réglée grâce au gaz ». Sans compter l'alimentation des chaudières et de certains sites industriels et des véhicules lourds. « Si nous regardons la situation du mix énergétique français, nous ne pouvons pas nous passer de gaz », a ainsi soutenu l'intéressé, en amont de l'élaboration d'ici à l'automne prochain de la Stratégie française énergie-climat (Sfec).