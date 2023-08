Une société brestoise loue auprès des aéroclubs un avion biplace entièrement électrique. L'appareil a rejoint les pistes de celui d'Albi, dans le Tarn. Reportage en plein vol.

Premier avion électrique à être homologué au monde, le Velis Electro, conçu par la société slovène Pipistrel, est capable d'effectuer des vols à 160 km/h et il est dix fois plus silencieux que son homologue thermique. Mais surtout, il n'émet pas de carbone, quand le DR400, l'avion le plus répandu dans les aéroclubs, consomme 25 litres de carburant par heure.

Trente appareils de Pipistrel volent aujourd'hui dans le ciel de plusieurs pays européens. Green Aerolease, la compagnie bretonne qui en loue en France, prévoit d'augmenter sa flotte jusqu'à 70 avions d'ici à 2024. Raison du succès : un impact environnemental réduit et des coûts maîtrisés.

« Cet avion est plus cher à l'acquisition [environ 200 000 euros, soit le double d'un équivalent thermique, ndlr], mais moins cher d'un point de vue opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, un plein pour une heure de vol sur un avion thermique va coûter entre 50 et 60 euros, quand un plein électrique en coûte 5 », précise Guillaume Abéguilé, responsable de l'aviation décarbonée chez Green Aerolease. Il faut compter autour de 110 euros l'heure de vol, soit à peu près le même ordre de prix qu'avec un avion classique.

Point faible : l'autonomie de l'appareil, limitée à une heure, restreint son utilisation à des vols courts. Mais selon Guillaume Abéguilé, cette contrainte répond à la plupart des besoins des aéroclubs dans la mesure où « la majorité des usages en aéroclubs sont des vols de moins d'une heure. Ce sont des vols de formation, de maintien de compétences ou de loisirs ».

Si les espoirs sont permis concernant les progrès à venir sur les batteries, ouvrant la voie aux vols plus longs, peut-on imaginer demain de véritables lignes aériennes électriques pour le transport de passagers ? Green Aerolease attend des projets d'avions d'une capacité allant jusqu'à 19 places, qui devraient voir le jour d'ici à 2030.

Pour Charles Cabillic, fondateur de la jeune entreprise, ces appareils pourraient établir des connexions interrégionales.« Imaginez un Nantes-Montpellier ou un Paris-Aurillac. Il y a une vraie opportunité de désenclaver les territoires sans construire d'infrastructures complémentaires, puisqu'on a un maillage de 400 aérodromes en France. »

L'entreprise bretonne compte inaugurer la première liaison aérienne électrique d'Europe entre Brest et Ouessant avec un avion capable d'embarquer neuf passagers. Ouverture du guichet d'enregistrement : 2025