Vingt-deux collectivités s'unissent pour promouvoir la valorisation énergétique des déchets

Le 11 mai, vingt-deux collectivités locales ont annoncé la création, fin avril, du club « L'Énergie de nos déchets ». Leur démarche, lancée en novembre 2021 par Philippe Marini, président du Syndicat mixte du département de l'Oise (SMDO), « vise à renforcer les échanges entre les élus des collectivités locales et à promouvoir l'image de la valorisation énergétique par une communication positive sur son impact environnemental, social, industriel et économique ». Les collectivités adhérentes représentent plus de 10 millions d'habitants. « Notre club se veut force de propositions auprès du prochain gouvernement, des assemblées parlementaires et des exécutifs locaux », expliquent-elles.

Les créateurs de ce club entendent « redonner une image à la fois moderne et positive » à la valorisation énergétique des déchets. Pour cela, ils proposent « un lieu d'échanges rassemblant élus et collaborateurs pour partager leurs expériences, difficultés rencontrées et réussites vécues, de la conception à l'exploitation de l'activité ». Les questions réglementaires, financières et fiscales, les dotations publiques, les relations avec les éco-organismes, ou encore l'évolution de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sont autant de sujets dont le club compte s'emparer.

Sur le plan du fonctionnement, le club sera organisé autour d'un collège d'élus et d'experts des collectivités locales, d'un bureau et d'un conseil d'administration composés des membres fondateurs. Un premier bureau provisoire regroupe le SMDO, le Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de la Charente (Calitom), Limoges Métropole et le Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (Smitom) du Nord Seine-et-Marne.