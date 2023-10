7 projets de valorisation de CSR en France pour le spécialiste belge de la combustion VYNCKE

VYNCKE conçoit et construit des installations de combustion convertissant une large gamme de coproduits industriels en énergies décarbonées depuis 1912. Si leur première installation utilisant uniquement des CSR remonte à l’an 2000, c’est à partir de 2018 que la demande en solutions pour ces combustibles a fortement augmenté à travers le monde. Attentiste, la France semble aujourd’hui accélérer.



Jérôme Bearelle, Account manager France chez VYNCKE: "Nous réalisons actuellement dans l’Hexagone 3 projets qui seront alimentés uniquement en CSR. Dans le Tarn, une chaudière de 8 MW produira de l’eau surchauffée destinée à augmenter la fraction valorisable de déchets triés et la production de biogaz de la méthanisation. En Vendée, une centrale de cogénération de 20 MW produira 3,8 MW d'électricité et 23 tph de vapeur pour les besoins d’une scierie. Dans les Hautes-Pyrénées, une chaudière vapeur de 20 MW réduira la dépendance au gaz d’un industriel de la chimie."



Moins complexe à produire, le bois de démolition est un CSR neutre en CO2.



JB : "En 2022, nous avons mis en service une installation de 25 MW pour le réseau de chauffage urbain de Reims ; et réalisons 4 projets qui seront également alimentés en bois de démolition : 9 MW de vapeur saturée pour une industrie laitière dans les Côtes-d’Armor, 12 MW en huile thermique dans le Maine-et-Loire pour une briqueterie, 22 MW en Seine-Maritime et 31 MW dans le Rhône pour fournir de la vapeur à des industriels de la chimie."



Les équipes de VYNCKE seront sur Pollutec du 10 au 13 octobre, Hall 4 – Stand G 088.