ACTÉE, un programme d’aide au financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics

ACTÉE est un programme, porté par la FNCCR - Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui accompagne et finance l'émergence de travaux de rénovation énergétique de bâtiments publics pour les collectivités.



Le programme met à disposition de nombreux outils d’aides à la décision et de formation pour les collectivités, notamment des aides financières pour la réalisation d’études d’audit et de faisabilité ou de recrutement d’économes de flux.



Pour appel, l’économe de flux est un spécialiste de la gestion d’énergie et de l’environnement exerçant sa profession au sein des collectivités locales, dans le but de leur faire réaliser des économies en énergie et de protéger les ressources naturelles.



ACTÉE s’inscrit dans le cadre des Certificats d’économie d’énergie (CEE), un dispositif du ministère de la Transition écologique qui impose aux fournisseurs d’énergie la réalisation d’actions en faveur de l’économie d’énergie.



La FNCCR est une fédération de collectivités territoriales spécialisée dans les services publics locaux en réseaux, qui regroupe plus de 800 collectivités en France métropolitaine et d’Outre-mer.



Avec le programme ACTÉE, les moyens humains et financiers sont conséquents pour aider les collectivités à réussir la transition énergétique. À découvrir pour bien agir !