REP PMCB : Écominéro, l'éco-organisme qui connaît la filière minérale

Pourquoi adhérer à Écominéro ?

Dans le secteur du bâtiment, l'heure est à l'accroissement du taux de valorisation des déchets : la réglementation installe la Responsabilité élargie des producteurs de Produits et matériaux de construction pour le bâtiment (REP PMCB).



Concrètement, les metteurs sur le marché - fabricants, importateurs, distributeurs - ont jusqu'au 31/12/2022 pour adhérer à un éco-organisme qui organise la collecte et le recyclage des gisements. L'adhésion est simple et peut se faire en ligne.



François Demeure Dit Latte, directeur général d'Écominéro, présente son éco-organisme, créé par et pour les entreprises de la filière minérale : béton, brique, granulat, faïence, carrelage...

Interview de François Demeure Dit Latte, DG de Écominéro

En qualité de société à mission, Écominéro mise sur l'économie circulaire dans le bâtiment pour préserver les ressources naturelles. Ses engagements : la sensibilisation des acteurs, des formations à l'éco-conception spécifiques aux matériaux minéraux, l’organisation de la collecte et 90% de taux de valorisation des matériaux inertes.