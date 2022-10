Agregio accompagne les producteurs éoliens dans un contexte de marché exceptionnel

Trois questions à…

Sylvain Guédon,directeur général d’Agregio

#1. Que se passe-t-il sur le marché de l’électricité aujourd’hui ?

Le marché de l’électricité vit un moment historique, avec des niveaux de prix jamais atteints jusqu’à présent – jusqu’à plus de 1.000 euros le MWh pour l’année 2023 (contre environ 50 à 100 €/MWh pour les années précédentes). De plus, nous assistons à des variations extrêmes de prix, à la hausse et à la baisse, de plusieurs centaines d’euros par MWh en quelques jours. Ce contexte génère des risques importants pour les producteurs, mais également des opportunités. Depuis quelques mois, chez Agregio, nous sommes en train de tout réinventer collectivement en travaillant sur des méthodes de valorisation adaptées à la situation.

#2. Quelles opportunités apparaissent pour les producteurs éoliens ?

La valorisation de la production sur le marché génère des revenus supplémentaires pour les parcs proches de la sortie d’obligation d’achat. Les producteurs sont intéressés par la valorisation marché, même s’ils accordent toujours de l’importance à la qualité de la contrepartie à long terme. La migration vers une part plus importante de « marché » devrait être plus massive, d’autant que la CRE a récemment modifié le cahier des charges de certains appels d’offres. Ces derniers peuvent ouvrir droit à une valorisation marché sur dix-huit mois, pour les installations mises en service entre septembre 2022 et fin 2024, avant la prise d’effet des contrats de complément de rémunération. Enfin, les demandes de corporate PPA, qui intègrent de la production renouvelable dans le schéma de fourniture d’un consommateur, ont explosé.

#3. Quel type de valorisation choisir ?

Avec l’évolution du contexte, de nouvelles offres de valorisation ont continué à se développer. Cela va des valorisations sur le marché spot, donc sans visibilité à l’avance sur le prix d’achat de la production, jusqu’à des offres de prix 100% garantis qui permettent de sécuriser le revenu du producteur dès la signature du contrat. Dans le contexte actuel d’extrême volatilité, intégrer au moins une partie de sa valorisation de manière garantie semble plus sécurisant. La plupart des producteurs avec lesquels nous travaillons choisissent de ce fait un modèle hybride, qui associe les deux valorisations en fonction de leur appétence pour le risque.