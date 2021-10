Agregio accompagne les producteurs éoliens à l’heure des sorties d’obligation d’achat

Trois questions à…

Sylvain Guédon,

Directeur général d’Agregio

Q1. Comment est valorisé l’éolien en sortie d’obligation d’achat chez Agregio ?

Avec la fin des contrats d’obligation d’achat, les producteurs se confrontent aux marchés de l’électricité et cherchent à valoriser leur production. Nous les accompagnons en leur proposant des offres sur-mesure. Nous rachetons la production à prix fixe ou variable.



Le prix fixe s’adresse au producteur qui souhaite figer son budget afin de couvrir ses coûts de maintenance et/ou d’investissements, et ainsi pérenniser son parc. Le prix variable correspond à des valorisations au prix spot, ce qui peut être plus intéressant, mais plus risqué. Agregio propose des offres parc par parc, ou dans une approche portefeuille pour une stratégie optimisée. Les offres incluent la valorisation de la production, des garanties de capacité et des garanties d’origine.

Q2. Quels sont les intérêts d’une valorisation auprès de consommateurs ?

Via les CPPA (Corporate Power Purchase Agreements), nous intégrons les productions d’énergie éolienne dans le schéma de fourniture d’un consommateur - par exemple, industriel ou tertiaire. Ces contrats présentent un double intérêt pour le producteur : sécuriser des revenus à un prix fixe et compétitif, mais aussi renforcer son ancrage territorial en approvisionnant des consommateurs situés à proximité des parcs. Cela contribue ainsi à l’amélioration de l’acceptabilité des énergies renouvelables.



Le rôle d’Agregio, dans la construction de ces contrats, est de permettre la rencontre entre le producteur renouvelable et le consommateur, et de rendre possible ce genre de contrats.

Q3. Quelle est votre vision de l’éolien et de l’équilibrage du système électrique ?

Nous estimons que l’éolien a une place à prendre dans l’équilibrage du système électrique en exploitant son potentiel de flexibilité. Via notre centrale virtuelle, nous sommes capables de stopper ou d’écrêter une production sur demande, selon les conditions de marché ou les besoins du gestionnaire de réseau qui peuvent apparaître en infra-journalier.



Si la participation de l’éolien à l’équilibrage du réseau peut constituer des revenus additionnels pour les producteurs, il s’agit aussi d’un levier non négligeable pour intégrer les énergies renouvelables dans le mix électrique.