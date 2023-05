Bâtiment : plus de puissance logicielle pour maîtriser les consommations énergétiques

Trois questions à…

Pierre Giaume,

Ingénieur responsable commercial, Akéa Energies

#1. Quels sont les enjeux du monitoring énergétique dans le bâtiment ?

Avec l’augmentation des prix de l’énergie et le durcissement des réglementations environnementales, la maîtrise des consommations d’énergie est désormais la priorité des gestionnaires de parcs immobiliers. La condition de cette maîtrise est d’avoir une juste vision des consommations. Avant même de prioriser les actions d’optimisation énergétique. Pour les grands gestionnaires, comme les collectivités locales par exemple, cela suppose de traiter une montagne d’informations de manière rapide et sûre. La capacité d’automatisation est alors déterminante pour gagner du temps et limiter les erreurs dans l’analyse et la prise de décisions.

#2. Selon vous, pourquoi DeltaConso Expert est LA solution pertinente ?

Sur le marché, DeltaConso Expert se distingue par sa puissance. L’outil a été nativement développé pour gérer un très grand nombre de compteurs (jusqu’à 20 000) dans une seule base énergétique. DeltaConso Expert automatise la récupération des données en se connectant à toutes les sources disponibles : des portails fournisseurs à Chorus Pro, en passant par les compteurs connectés. Il assure leur fiabilisation et le reporting. L’utilisateur est alerté de toute dérive de consommation et peut prioriser les actions. L’outil est collaboratif, sans limite d’utilisateurs, et permet de partager les informations ou de les corriger.

#3. Cette puissance n’en réserve-t-elle pas l’usage aux « geeks » ?

DeltaConso Expert n’a pas été développé par des informaticiens, mais par des énergéticiens… pour des énergéticiens. Les utilisateurs disposent, certes, de toutes les données brutes collectées et des fonctionnalités poussées mais, grâce aux services intelligents de traitement de données, ils peuvent extraire très simplement les données enrichies souhaitées. Akéa Énergies, bureau d’études en maîtrise énergétique, est à leurs côtés pour les aider à exploiter tout le potentiel de l’outil… mais aussi pour les conseiller sur les actions de maîtrise de l’énergie. Bureau d’études intégré au groupe Hellio, nos clients peuvent même être accompagnés pour obtenir des subventions et des financements pour leurs travaux de performance énergétique.