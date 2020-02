Retour : les tableaux de bord Eau & Assainissement de FluksAqua sont plébiscités

Des outils pour bien utiliser les données d’exploitation

La digitalisation des process d'eau et d’assainissement n’est pas sans générer de « l’infobésité » chez les exploitants. Au sein des usines de traitement et des réseaux, tout comme vis-à-vis de l’administration destinataire d'indicateurs et de bilans.



Les équipementiers ont tout mis en oeuvre pour générer la « data ». Le traitement de l’information et sa mise à disposition sont alors devenus un enjeu majeur. Dès 2015, FluksAqua s’est concentré sur l’automatisation de cette phase opérationnelle.



Quel intérêt pour les données de surveillance en assainissement ? Réponse avec Grégory Stephan, responsable de l’unité de protection de la ressource chez Ardenne Métropole.

Interview de Grégory Stephan, utilisateur FluksAqua chez Ardenne Métropole

FluksAqua, une offre 2.0 qui convainc les opérationnels

Avec une série d'outils de reporting clefs en main, FluksAqua a anticipé la quête de simplicité dans le traitement des données d’exploitation en eau et assainissement.



L'entreprise délivre quotidiennement plus de 35.000 tableaux de bord "Eau / Sectorisation" ou "Assainissement / système de collecte". Ses solutions ont été mises en oeuvre par plus d'une quarantaine de collectivités en régie, ainsi que par l'opérateur privé Veolia Eau.



Chaque mois, de nouvelles collectivités débutent des phases de test avec FluksAqua, permettant de valider la pertinence des outils avant de les adopter.

FluksAqua annonce des nouveautés pour 2020

Spécialiste de la digitalisation du secteur de l'Eau, FluksAqua annonce de nouveaux projets en cours de finalisation sur des sites "pilotes". Fidèle à son credo de départ, ses équipes améliorent ou développent de nouvelles applications en collaboration avec les utilisateurs.



Ainsi, FluksAqua continuera d'enrichir son offre d'Applications métiers pour les exploitants de réseaux soumis aux obligations réglementaires... Parmi les prochains outils à venir : la génération automatique des bilans d'autosurveillance des ouvrages de traitement d'eaux usées, et le suivi des entrées d'eaux parasites dans les réseaux de collecte. À suivre !