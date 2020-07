BePOSITIVE : exposer pour rencontrer les donneurs d’ordre de la transition énergétique

Un salon et des opportunités de business

Les territoires et les bâtiments, en quête de performance énergétique, vivent une véritable révolution de l'offre. Énergies renouvelables, apport du numérique, cadre réglementaire favorable... les marchés sont dynamiques et s’interconnectent, créant de nouvelles solutions et des opportunités de business.



"De quoi sortir de la crise Covid-19 par le haut. La période a mis en lumière des aspirations pour un monde durable et résilient. Les filières présentes sur BePOSITIVE apportent des solutions en termes de généralisation des EnR, de bâtiments sobres et confortables ou de mobilités nouvelles. Un vrai rendez-vous avec le changement d'époque que nous vivons !", a déclaré Florence Mompo, directrice du salon, lors du lancement de la commercialisation de l'édition 2021 de BePOSITIVE.



Le salon fera, en effet, la part belle aux innovations disruptives, aux rencontres au sein d'une communauté de porteurs de projets, avec de nombreux rendez-vous d'affaires particulièrement bien organisés. En bref, BePOSITIVE 2021 sera, plus que jamais, le salon de l'accélération de la transition et de l’essor de l'économie verte.

Quand aura lieu l'édition 2021 de BePOSITIVE ? Le salon de la transition énergétique, unique en France, se déroulera à Lyon-Eurexpo, du 2 au 4 mars.

Quatre secteurs clefs pour l'édition 2021

GL events, organisateur de BePOSITIVE, a réorganisé les parcours de visites autour de 4 secteurs phares :

• les nouveaux systèmes énergétiques : EnR, stockage, gestion des réseaux, éclairage extérieur, mobilité durable…

• l'énergie dans le bâtiment : confort thermique, CVC, domotique et GTB, équipement électrique, éclairage intérieur…

• le bâtiment durable : construction bois, matériaux biosourcés, BIM, structure et enveloppe…

• le bois énergie (Flam’expo) : cheminées et inserts, poêles à bois, combustibles, stockage, traitement de l’air…



De quoi faire profiter, aux visiteurs, des transversalités créatrices de performance entre les filières Énergie et Bâtiment, tout en leur permettant d'identifier les acteurs qui structurent la transition énergétique.

Qui sont les visiteurs de BePOSITIVE ? Ce sont les prescripteurs, les artisans, les entreprises générales du bâtiment, les distributeurs, les négociants et les collectivités.

Aborder les enjeux de la transition énergétique

Le salon BePOSITIVE 2021 mettra à l’honneur 3 thématiques fortes pour s’informer et se former sur les enjeux clés de la transition énergétique des bâtiments et des territoires :



Le numérique et l’Iot : une dynamique mise en lumière sur le salon, grâce à des fire camps, des conférences, des études prospectives, le tout animé par les grandes fédérations et des entreprises à la pointe de l’innovation !



Les matériaux biosourcés : bois, isolants en paille, chanvre, terre crue, textiles recyclés… des nouveaux matériaux mis à l’honneur avec les meilleurs spécialistes, des démonstrations en live, des formations et des retours d’expérience.



La formation et l’emploi : BePOSITIVE proposera un espace dédié où entreprises et chercheurs d’emploi pourront partager leurs besoins et opportunités. Également au programme : 2 plateaux TV et des conférences.