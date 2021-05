Connecter pour mieux collecter ! Le digital au service de la gestion des déchets urbains.

Comprendre la collecte des déchets municipaux

Les ménages français produisent en moyenne 580kg de déchets par an, dont 70% sont collectés au travers des bacs d’ordures ménagères et de bacs de recyclage. Il existe pour cela 2 méthodes de collectes principalement utilisées :



• La collecte porte à porte :

ce système historique de collecte des déchets impose une collecte régulière. C’est une solution particulièrement coûteuse car elle impose des tournées de collecte dans toutes les rues de la ville sans prendre en compte le taux de remplissage des conteneurs.



• Les points d’apports volontaires :

ils témoignent d’une volonté de la collectivité de mettre des conteneurs à disposition des citoyens. Lors de la collecte en points d'apport volontaire (PAV), les déchets sont déposés dans des conteneurs spécifiques installés en différents points fixes sur la zone de collecte. En général, on compte un conteneur pour 400 à 600 habitants.

Optimiser les tournées de collecte grâce aux données

La première action de rationalisation des coûts pour une municipalité est de mettre en place une politique de collecte au travers de point d’apport volontaire, à la fois pour les logements collectifs mais également pour les logements individuels, notamment pour les déchets tels que le verre ou les emballages.



En effet, la mise en place de ce type de collecte permet de réduire la durée des tournées de collecte effectuées par les camions poubelles et diminuer notamment les rejets de CO2 associés.



Dans un 2e temps, les conteneurs peuvent être équipés de capteurs de mesure de niveau afin de connaître en continu le taux et la dynamique de remplissage du conteneur.



Cette information permet de ramasser uniquement les conteneurs qui sont pleins ou qui seront pleins dans les tout prochains jours. Ainsi, les tournées effectuées par les camions peuvent être raccourcies et diminuées en nombre afin de s’adapter à la situation réelle du territoire.

Une application métier pensée pour les exploitants

Birdz a conçu une solution complète pour accompagner les exploitants dans la digitalisation de leur processus de collecte des déchets.



Alimentée par les informations de remplissage des conteneurs, l’application BinVision permet à un exploitant de piloter au quotidien son parc de conteneurs et de générer des tournées de collecte.



L’application calcule automatiquement une date de débordement prévisionnelle des containers afin de les hiérarchiser selon leur urgence de collecte. L’opérateur peut ainsi planifier automatiquement des tournées de collecte.



Facilement et rapidement configurable, il calcule et hiérarchise automatiquement les indicateurs métiers, facilite l’analyse des données issues des capteurs sur les conteneurs et le partage d’information au sein des équipes.