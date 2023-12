Trois questions à…

Patrick Simon,

Directeur général délégué Développement Boralex

#1. Quelle est la réalité du marché de la production d’électricité renouvelable en France ?

On observe des mouvements contradictoires : d’un côté, un besoin considérable de capacités de production décarbonée à mettre en service rapidement. De l’autre côté, des conditions macro-économiques dégradées. Et au milieu, un marché qui ne reflète pas totalement la réalité des coûts et un politique qui peine à concrétiser l’accélération indispensable. Néanmoins, le mouvement est lancé, et la nécessité de l’électricité éolienne et solaire est reconnue par tous les acteurs sérieux.

#2. Comment percevez-vous l’attitude de la société française vis-à-vis des énergies renouvelables ?

Ce qui me marque, c’est la maturité de la population sur les enjeux de la transition énergétique. La crise énergétique récente nous a forcés à progresser très vite sur ces questions et a agi comme un déclic. La répétition des anomalies climatiques avec leurs conséquences tragiques a accéléré la prise de conscience. La nécessité de l’éolien et du solaire est mieux comprise. La complémentarité, et non l’opposition, avec le nucléaire a apaisé le débat. Enfin, les jeunes générations soutiennent les énergies renouvelables, car elles sont hyper sensibles aux enjeux de décarbonation. Les territoires veulent des énergies renouvelables rapidement disponibles.

#3. Quelle est la recette Boralex pour continuer de croître dans ce contexte ?

Nous nous appuyons sur nos expertises et notre expérience, tout en nous diversifiant par les technologies et les géographies. Nous évitons ainsi de nous éparpiller. Notre anticipation des évolutions du marché et notre agilité nous donnent un coup d’avance : c’est vrai par exemple avec les corporate PPA* que nous avons mis en place très tôt et qui nous donnent une grande souplesse pour valoriser notre production.



La mobilisation des équipes est essentielle : tout est pensé pour qu’elles adhèrent à nos ambitions et se plaisent dans leur travail. Nous veillons à recruter et conserver les bonnes compétences, mais aussi à cultiver l’état d’esprit nécessaire pour accepter les transformations. Malgré les incertitudes, Boralex garde sa confiance dans le marché et maintient ses objectifs.



* Power Purchase Agreement