Bordeaux : Appel à projet pour une centrale PV prioritairement en autoconsommation collective

Vers l'autonomie énergétique

Face à l’urgence climatique, à la crise énergétique, la ville de Bordeaux a l’ambition d’atteindre 41% d’autonomie énergétique sur son patrimoine public d’ici 2026. Pour passer de 3% à 41% en 6 ans, la ville de Bordeaux agit en ayant mis en place un plan de sobriété ainsi qu'un plan de rénovation énergétique sur ses équipements publics pour respecter notamment les objectifs du décret tertiaire. Elle raccorde également au maximum ses bâtiments aux réseaux de chaleur décarbonés et elle s’est de plus fixée comme objectif l’installation de 60 000 m² de panneaux photovoltaïques en 6 ans.



Plus précisément, les objectifs énergétiques de la ville sur son patrimoine public sont les suivants :

Réduire de 25% les consommations d’énergie (tous secteurs et tous usages confondus)

Une production d’électricité permettant une autoconsommation à hauteur de 25%

L’achat d’électricité verte à hauteur de 100%

Une réduction des consommations d’eau potable de 35%

APPEL À PROJET. L’objectif du présent appel à projets est de sélectionner un opérateur qui investira dans la construction d’une centrale photovoltaïque sur le toit de la Base sous-marine puis en assurera l’exploitation et la maintenance. Il s’adresse à tous types de porteurs de projets spécialisés dans la conception, la réalisation et l’exploitation maintenance de centrales photovoltaïques. La remise des offres est attendue pour le 19 avril à 12h00. La consultation est accessible en cliquant ici. [+ d'info]

Pour répondre à ces enjeux, la Ville de Bordeaux porte le projet de mise en place d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) pour l’installation, l’exploitation et la maintenance d’une ou plusieurs centrales photovoltaïques prioritairement en autoconsommation collective sur la toiture de la Base sous-marine de Bordeaux, bâtiment remarquable dont le toit de 40 000 mdispose d’un grand potentiel. La Ville met le toit de la Base Sous-marine à disposition dans le but de permettre la production la plus importante possible d’électricité d’origine renouvelable.