BWT prêt à accompagner l’agroalimentaire dans le traitement des eaux usées

Le décret sur la réutilisation des eaux usées dans les process des industries agroalimentaires est paru fin janvier. BWT, leader européen du traitement de l’eau, s’y était préparé et a déjà des solutions techniques pour les différentes filières.

Trois questions à…

Mikael Tournaux,Responsable marché agroalimentaire chez BWT

#1. Le décret relatif au recyclage des eaux usées traitées dans les industries agroalimentaires est paru le 25 janvier 2024. Que faut-il en retenir ?

C’est un texte qui était attendu de tous. Il représente une opportunité majeure de s’engager. L’objectif est de réduire la pression sur la ressource en eau, et par là de faire des économies importantes. La France a du retard puisqu’aujourd’hui on ne réutilise que 0,8 % du volume disponible. Une donnée que le Président voudrait voir portée à 10 % à horizon 2030.



L’utilisation de ces eaux usées ne sera toujours pas possible comme ingrédient entrant dans la composition des denrées alimentaires finales, mais pour des applications process ou nettoyage, en contact direct ou indirect avec le produit. L’arrêté d’application, qui précisera les mises en œuvre concrètes, est à ce jour encore attendu.

#2. Comment BWT s’est-il préparé à ce changement et de quelle manière allez-vous accompagner ces industriels ?

Nous les accompagnons déjà sur l’ensemble du cycle de l’eau pour réduire leur impact environnemental et améliorer leurs performances hydriques. Notre stratégie globale est de travailler avec eux sur la démarche des trois « R » : réduire, réemployer, recycler. Les entreprises les plus avancées vont donc désormais pouvoir passer au réemploi et au recyclage.



Depuis plusieurs années, nous capitalisons sur les connaissances acquises chez nos clients au travers notamment d’essais pilotes pour recycler les eaux usées traitées en offrant toujours bien sûr des garanties sanitaires optimales. Les premiers chaînages vont donc pouvoir être rapidement applicables en version industrielle.

#3. Avez-vous des retours d’expérience significatifs à présenter ?

Sur le réemploi, nous avons des exemples de valorisation d’ECML* en tant qu’eau technique dans les tours aéroréfrigérantes de l’industrie laitière grâce à la technologie ECO-UV qui permet le traitement des eaux chargées en associant UV-C et peroxyde d’hydrogène. Sur le recyclage, ce sont les technologies membranaires qui sont à privilégier. Dans des conserveries, l’eau en sortie de station d’épuration des eaux usées (Step) peut ainsi être utilisée pour des applications de lavage. Pareil en valorisation animale, où l’eau de Step est recyclée, après traitement, en catégorie eau de process. Dans l’embouteillage, nous savons désinfecter l’eau de rinçage pour du prélavage. Ce décret va permettre une ouverture aux autres filières.

* Eau de concentration de la matière laitière