La transformation écologique au coeur de l’action du groupe Caisse des Dépôts

Accélérer la décarbonation de l’économie

Depuis 2018, le groupe Caisse des Dépôts a renforcé ses doctrines d’intervention, de façon à aligner ses activités sur une trajectoire 1,5°C, et ainsi accélérer sa contribution à la transformation écologique.



D’ici 2030, nous nous sommes engagés à réduire de 55% l’empreinte carbone de nos portefeuilles d’actions et d’obligations par rapport à 2020. Nous avons adopté une charte que nous actualisons régulièrement afin de répondre aux enjeux sociaux, climatiques et plus généralement environnementaux.



Le groupe Caisse des Dépôts a également renforcé l’encadrement de ses financements et investissements dans les secteurs qui émettent le plus de CO2, tout en poursuivant un dialogue actionnarial exigeant, en particulier sur les énergies fossiles et la préservation de la biodiversité.

Financer massivement les énergies renouvelables

Conjuguant performance économique et sens de l’intérêt général, le groupe Caisse des Dépôts est un catalyseur mobilisant des financements privés, intervenant comme opérateur et comme expérimentateur de projets innovants, stimulant la création d’offres de services en appui à la constitution de filières d’avenir.



Il adapte et organise la complémentarité de ses financements pour investir massivement et accompagner le développement des énergies renouvelables sur tous les territoires.



Entre 2020 et 2022, le Groupe a apporté plus de 53 milliards d’euros en faveur de la transformation écologique et du mix énergétique (éolien, biomasse, photovoltaïque, hydraulique,…). Il finance aujourd’hui près de 8 GW, soit plus de 13% de la capacité de notre pays dans les énergies renouvelables.

Renforcer la souveraineté énergétique

Avec la crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine, la nécessité de renforcer notre souveraineté énergétique est devenue un des axes stratégiques du groupe Caisse des Dépôts en 2022.



C’est la raison pour laquelle nous sommes actionnaires des deux grands gestionnaires nationaux de réseaux de transport d’électricité et de gaz, et que nous jouons un rôle clé dans la production des énergies renouvelables, notamment dans le secteur de l’hydro-électricité, avec la Compagnie nationale du Rhône.



Nous renforçons nos interventions dans des filières innovantes (production d’hydrogène vert, stockage, éolien en mer, etc.) tout en restant vigilants aux enjeux d’adaptation au changement climatique et à la préservation de la biodiversité, pour permettre à la France, et à l’Europe, d’être plus autonome, plus forte et plus résiliente.