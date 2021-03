La Caisse des Dépôts consacre 15 milliards d’euros pour lutter contre les passoires thermiques

Engagée depuis 20 ans en faveur du climat.

Investisseur de long terme au service de l’intérêt général, la Caisse des Dépôts s’engage depuis 20 ans dans la lutte contre le réchauffement climatique. L’un de ses champs d’action : la rénovation énergétique des bâtiments publics.



Pour réduire le nombre de passoires thermiques et permettre aux collectivités locales de réduire leur consommation énergétique, la Caisse des Dépôts rénovera d’ici 2024, 22 millions de m2 de bâtiments publics essentiellement, mais aussi d’entreprises. Concrètement, ce sont des gymnases, des écoles ou des mairies qui répondront aux meilleurs critères de performances énergétiques.

La Caisse des Dépôts engagée pour le climat avec la rénovation énergétique - 1'38

Et les logements sociaux ?

La Caisse des Dépôts porte également ses efforts sur la rénovation énergétique des logements sociaux. D’ici 2024, ce sont ainsi 200 000 logements sociaux qui seront rénovés, l’équivalent de la ville de Brest et d’un tiers du parc de logement social français. Le bénéfice est double : réduire l’impact sur l’environnement et améliorer les conditions de vie des locataires concernés.



Agir pour le développement durable et la cohésion sociale sur tous les territoires, telle est la mission de la Caisse des Dépôts.