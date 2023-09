Bureau Veritas est agréée pour réaliser la certification Antigaspi alimentaire dans la distribution

Le volet anti-gaspillage de la loi Agec offre de nouvelles possibilités aux professionnels de la distribution alimentaire pour accroître leur performance environnementale. Et obtenir le label Antigaspi alimentaire. Décryptage.

Les pratiques durables de la distribution reconnues

C'est en qualité d'organisme de certification que Bureau Veritas intervient dans la réduction du gaspillage alimentaire au niveau de la distribution : pour certifier les bonnes pratiques des distributeurs et les résultats obtenus.



Bureau Veritas est le premier organisme a avoir été agréé par le ministère de la transition écologique pour cette activité. Nous avons interviewé Emmanuel Audoin, son responsable Innovation Agro et filières du vivant.

Emmanuel Audoin • responsable Innovation Agro et filières du vivant • Bureau Veritas

Le label Antigaspi alimentaire en bref

Un des volets de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) porte sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment au niveau de la distribution.



Un nouveau label réglementaire prend place progressivement pour mettre en valeur les bonnes pratiques et les résultats obtenus par les magasins de distribution alimentaire.



Ce label officiel "Antigaspi alimentaire" relève d'une démarche volontaire des magasins et prévoit un audit par une tierce partie indépendante. C'est le rôle de Bureau Veritas de certifier la démarche et les résultats.

Le saviez-vous ? Le gaspillage alimentaire en France, c'est chaque année - globalement - 10 millions de tonnes de nourriture consommable qui sont jetées...