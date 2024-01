CGLE 2024 : quelles nouveautés pour cette 25ème édition ?

Valoriser les initiatives françaises et internationales

Organisé à Rennes par idealCO avec la Région Bretagne et l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le CGLE représente chaque début d’année un rendez-vous essentiel pour toute la filière.



Le salon innove cette année en proposant pour la toute première fois un espace de plus de 430 m² dédié aux Solutions Fondées sur la Nature (SFN) animé par une vingtaine de partenaires publics et associatifs. Les entreprises étrangères et les acteurs institutionnels nationaux disposeront quant à eux chacun de leur village.



Christophe Jurado, responsable du pôle Eau idealCO, interviewé à la piscine Maurice Thorez de Montreuil. Avec l'accueil de l’Etablissement public territorial Est Ensemble et des entreprises Léon Grosse et Guiban.

Un dispositif Emploi renforcé pour les métiers de l’eau

Le Forum pour l’emploi et la formation pour l’eau est reconduit, en partenariat avec Emploi-Environnement. Un dispositif complet prévoit notamment un « mur de l’emploi » composé d'offres en cours de rectutement, mais aussi la mobilisation de consultants RH pour assurer sur le long terme la rencontre entre candidats et recruteurs. Les CV déposés à cette occasion sur la profilthèque seront étudiés avant, pendant et après le salon. Tous les professionnels de l'Eau sont les bienvenus !