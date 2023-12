CGLE : les Solutions Fondées sur la Nature feront partie de l'édition 2024 du salon

Pour ses 25 ans, le Carrefour des gestions locales de l’eau innove et met en lumière les Solutions Fondées sur la Nature (SFN). Un espace dédié qui élargit l'offre de solutions présentées sur le salon, les 31 janvier et 1er février 2024, à Rennes.

Plus de 430 m2 dédiés aux Solutions Fondées sur la Nature

Pour les 25 ans du salon phare des professionnels de l'eau, ideaCO continue d'innover et remanie l'espace d'exposition du Carrefour des Gestions Locales de l'Eau (CGLE). La promesse ? Créer une nouvelle zone de plus de 430 m2 dédiée aux Solutions Fondées sur la Nature (SFN). [Badge d'accès]



Situé en hall 3, ce nouvel espace "SFN" mettra en valeur le rôle de la nature dans la préservation du grand cycle de l'eau, alternative ou complément à la mise en place d'infrastructures. La pédagogie de l'espace portera aussi sur l'utilité des "SFN" pour anticiper les risques naturels comme les sécheresses ou les crues.

"Encore mal connues, les Solutions Fondées sur la Nature permettront de retisser les liens entre l’Homme et la nature", déclare Christophe Jurado, directeur du pôle Eau chez idealCO. "Il s'agit aussi de solutions économiques pour répondre à certains enjeux environnementaux".

Une vingtaine de partenaires, et de la pédagogie...

Une vingtaine de partenaires va animer cet espace des Solutions Fondées sur la Nature. Notamment avec la mise à disposition de ressources pédagogiques et une succession d'animation de 30 minutes sur la façon de gérer, via les SFN, les milieux aquatiques, les eaux usées ou encore la pollution engendrée par les activités agricoles.



Parmi la vingtaine de partenaires publics et associatifs : l’Office Français de la Biodiversité, le Cerema, l’INRAE, l’UICN, Rennes Métropole, l’agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’Office international de l’eau, le GRAIE, l’ADOPTA, l’Astee, l'Agence Bretonne de la Biodiversité, l’UPGE, le label RAMSAR...

"Les 31 janvier et 1er février 2024, à Rennes, le CGLE prévoit d'accueillir 15.000 visiteurs", annonce Sophie Noël, directrice des événements. "En croissance constante d’édition en édition, le visitorat apprécie notre spécialisation sur le secteur de l'eau".