Eau : la digitalisation des process nécessite un système d’information robuste

La supervision des usines d’eau à l’heure de la sécurité

Fin 2019 “Panorama E2” est devenue la première plateforme SCADA à obtenir le Visa de sécurité CSPN de l’ANSSI, Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information. Début 2020, c’est la ‘’Qualification’’ qui a été délivrée par l’agence à Codra. Panorama devient la solution de supervision recommandée par l’Etat français.



Dans un contexte de digitalisation du secteur, cela ne passe pas inaperçu. D’autant que certaines installations de gestion de la ressource font partie des sites dits « sensibles » sur le plan de la Cybersécurité. L’occasion pour L. Drugeault (Codra), de présenter « Panorama », outil de supervision et d’exploitation des données des usines et des réseaux d’eau.

Interview de Loïc Drugeault, Responsable marketing de Codra (3'37'')

Développer un logiciel qui réponde aux attentes des métiers

L’un des enjeux pour les éditeurs de logiciels est de coller parfaitement aux réalités métiers de leurs clients. Pour le secteur de l’eau, en pleine « transformation digitale », les opérateurs ont besoin de solutions "clé en main" adaptées au terrain.



Codra garantit la pertinence de ses développements grâce à un centre R&D basé à Massy (91), et à un maillage territorial sur Rennes, Bordeaux, Toulouse, Valence, Lyon, Metz et Lille. Ce qui permet un accompagnement plus efficace des clients et des utilisateurs, au plus près de leurs attentes.



Au total, 110 personnes sont impliquées chez Codra. Les équipes travaillent en partenariat avec des intégrateurs « experts métiers », au fait des toutes dernières attentes technico-réglementaires, notamment au sein des usines et réseaux d’eau.



L’ergonomie de la solution « Panorama », orientée « utilisateur », en sort renforcée. L’éditeur propose même un nouveau démonstrateur pour simuler les apports de « Panorama » dans un contexte professionnel proche d’une situation concrète. « Nous ne cherchons pas à promettre, mais à démontrer », insiste Loïc Drugeault.