Conférence BWT Best Water Talks – 22 mars 2022 : préserver l’eau, l’environnement et l’humain

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, BWT France a organisé la première édition des Best Water Talks, un événement réunissant experts, partenaires et clients autour de la préservation de la ressource eau, de l’environnement et de l’humain.

Change the world, sip by sip

Inaugurée par Andreas Weissenbacher, PDG du Groupe BWT, aux côtés du Directeur Général de BWT France, Sébastien Marlier, cette conférence a également illustré la vision et l’ambition du groupe : « Change the World. Sip by sip » (Changeons le monde, gorgée par gorgée).



Devant près de 200 invités sur site et plusieurs centaines de spectateurs devant leurs écrans dans les 25 pays couverts par l’entreprise au niveau mondial, experts des questions hydriques et témoins des besoins concrets des organisations dans la préservation de la planète se sont succédés pour détailler les actions déjà engagées, et tout le travail et l’innovation à produire dans le cadre de cette ambition.

Des démarches environnementales et sociétales vertueuses

Au fil des témoignages et conseils du Stade Français Paris et de l’UAE, chambre professionnelle des acteurs du traitement de l’eau, et des retours d’expérience du groupe sucrier Cristal Union et de la papeterie Sical, les participants ont ainsi pu prendre la mesure des enjeux de préservation de l’eau, de l’environnement et de l’Humain dans l’industrie, le tertiaire ou encore dans l’habitat collectif ou individuel et surtout, découvrir des initiatives vertueuses.

