Hellio, des solutions pour optimiser les consommations énergétiques de tous les bâtiments

Acteur de l’efficacité énergétique des bâtiments, Hellio accompagne l’industrie, le tertiaire, les data centers, et le résidentiel, dans la réduction des consommations. Il suit ses clients de A à Z, jusqu’aux financements via les CEE.

Trois questions à…

Rudy Ayivi,

Responsable Technico-commercial Grands Comptes

#1. Comment Hellio accompagne-t-il ses clients sur l’optimisation énergétique des bâtiments ?

Nous aidons les professionnels - collectivités, industriels, bailleurs… - et les particuliers à détecter les économies d’énergie de leurs bâtiments. L’accompagnement débute par un audit énergétique, puis par des préconisations de travaux pour baisser les consommations. Nous accompagnons sur la réalisation des travaux et la mobilisation des financements, notamment via les Certificats d’économie d’énergie (CEE), permettant de financer une partie du coût des travaux. Le montant varie selon leur nature et peut couvrir jusqu’à leur intégralité. Dans le cadre du décrettertiaire, qui a pris effet en 2022, les établissements tertiaires doivent réduire leurs consommations. Ils ont intérêt à se faire épauler dès maintenant !

#2. Intervenez-vous sur l’optimisation énergétique des data centers ?

Oui. Les data centers constituent un marché de l’optimisation énergétique à part, avec 54% de leurs dépenses liées à l’énergie. Ils dégagent de la chaleur et surchauffent pour stocker des données. Différentes solutions de réduction des consommations – certaines éligibles aux CEE – peuvent être préconisées. Parmi elles, on peut citer la mise en place de systèmes de régulation sur le groupe de production de froid. Ainsi, la consommation énergétique peut varier en fonction de la température extérieure. Il est aussi envisageable d’installer un système de freecooling permettant de refroidir un réseau hydraulique en utilisant l’air extérieur. Nous pouvons également travailler sur le confinement des allées froides et chaudes pour canaliser les flux d’air.

#3. Avez-vous des retours d’expérience probants sur divers types de bâtiments ?

Pour des projets d’installation frigorifique et/ou de confinement dans les data centers – de plus en plus nombreux –, le taux de couverture par les CEE observé est entre 25 et 40%. Dans une usine de conditionnement, nous avons mis en place un système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) qui supervise et contrôle les usages énergétiques. Il a été financé par les CEE à hauteur de 85% et nous avons observé -15% de consommation d’énergie. Une autre opération efficace est celle du calorifugeage des réseaux de chaleur. 750 points singuliers (vannes, coudes…) d’une chaufferie de 19 MW ont été isolés. À la clé : - 10% de consommation énergétique. Coût des travaux : 496 000€, pris en charge à 100%.