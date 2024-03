CYCL'EAU, n°1 des rendez-vous territoriaux par bassin hydrographique, à Toulouse les 27 et 28 mars

En chiffres, CYCL’EAU Toulouse Occitanie

Après le succès de notre édition en 2022, CYCL’EAU revient au MEETT de Toulouse pour confirmer l'ancrage de CYCL'EAU sur le Territoire du Bassin Adour-Garonne les 27 et 28 mars 2024.



A destination des acteurs publics et privés de l’eau, cette 3ème édition réunira :

• 170 exposants et offreurs de solutions

• 2 jours de conférences

• 1 espace Emploi, en partenariat avec Emploi-environnement.com, avec des offres dans les métiers de l’Eau



Le salon sera organisé autour de villages thématiques :

• Village des Syndicats de l’Eau

• Village de l’Innovation (coordonné par le pôle de compétitivité AquaValley)

• Pavillon Occitan (coordonné par l’agence de développement économique de la région occitane Ad’occ)

• Village Soltena (coordonné par Soltena, le Cluster régional de l'économie circulaire et de la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine)

• Village de la Maitrise d’Œuvre (coordonné par Syntec Ingénierie)

• Village ATEP



CYCL’EAU Toulouse Occitanie est co-organisé en comités de pilotage, avec les partenaires institutionnels et financiers du territoire : la Région Occitanie, Toulouse Métropole, Réseau31, l'Agence de l’eau Adour-Garonne, la CACG, avec l’appui de l’expertise de l’ASTEE, des Pôles de Compétitivité Aqua Valley, Soltena, AITF et FNCCR.

DES RENDEZ-VOUS B2B 100% BUSINESS

Les 27 et 28 mars 2024, donneurs d'ordres ou offreurs de solutions, tous les acteurs de l'eau ont rendez-vous autour de rencontres de 20 minutes, 100% business, pour créer de nouveaux partenariats, régionaux, nationaux et même internationaux. Inscrivez-vous sur la plateforme B2B !

L’agenda 2024 pour CYCL’EAU

CYCL’EAU CORSICA : rendez-vous le Jeudi 18 avril 2024 pour une Journée Thématique sur les usages de l’eau avec des partenariats de haut vol autour d’un contenu d'expériences et d'expertise.



Douai Hauts-de-France : les 29 et 30 mai, CYCL'EAU investira le site de Gayant Expo à Douai, co-organisé avec Douaisis Agglomération, la Métropole Européenne de Lille et l'Agence de l'eau Artois-Picardie.



Rendez-vous à Orléans : les 9 et 10 octobre, CYCL'EAU ouvrira pour la première fois ses portes au CO-MET d’Orléans, en partenariat avec la Région Centre Val de Loire, Orléans Métropole, l’agence de l’eau Loire-Bretagne, l’agence de l’eau Seine-Normandie, le BRGM et le Pôle DREAM Eau & Milieux.

«Face à ces bouleversements et aux attentes en matière de préservation de l’environnement et de biodiversité, les modèles actuels et les infrastructures de gestion de l’eau en zones urbaines comme rurales, doivent être repensés », explique Jean-Claude Lasserre, l’organisateur et président de CYCL'EAU. « Les entreprises actives dans le domaine de l'eau sont à l'avant-garde de l'innovation, investissant dans des technologies de pointe pour répondre aux défis hydriques actuels. CYCL’EAU est une vitrine pour toutes ces technologies. »

CYCL’EAU, une association engagée

Autour de Cycl’Eau, s’est développé un écosystème dédié à l'accompagnement de la filière eau. Ses actions s'articulent autour de salons et de Journées d’études, ancrés dans les bassins hydrographiques français. Chaque édition se veut spécifique à chaque région, considérant les multiples facettes économiques, logistiques, environnementales et citoyennes qui caractérisent le sujet de la Ressource en Eau. L'objectif : adapter localement les solutions concrètes pour répondre aux besoins uniques de chaque territoire, tout en s'alignant sur des réponses globales nationales.