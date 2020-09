Johnson Screens inaugure un démonstrateur de plancher filtrant Triton™ avec l'OiEau

Un pilote pour orienter les futures innovations

Acteur majeur de la fabrication de systèmes de filtration pour le traitement des eaux, Johnson Screens (Aqseptence Group) a confié la qualification des performances de son plancher filtrant Triton™ à l’Office international de l’Eau, afin de l'orienter pour ses futures innovations.



Les équipes de l’OiEau et d’Aqseptence Group ont créé en 3 mois un pilote à l’échelle semi-industrielle, qui permettra de tester en situation réelle l’efficacité du système Triton™, et d’optimiser son impact environnemental (consommation d’eau et d’énergie). Ces travaux entrent dans le cadre du projet FEDER GRINFIL, mené par Aqseptence Group en collaboration avec l’Institut Pprime.



Le système Triton™ est un plancher drainant fiable et efficace utilisé dans les filtres gravitaires pour les applications de potabilisation, d’assainissement et de traitement des eaux usées industrielles. Sa surface en VeeWire® permet une rétention directe du média filtrant. Sa conception sur mesure offre une collecte homogène de l’eau filtrée et une distribution optimale de l’air et l’eau pendant les phases de lavage à contre-courant.



Créé et développé par Johnson Screens, le système Triton™ est fabriqué en France, à Availles en Chatellerault. Avec plus de 35.000 m2 de références en Europe, c’est la solution idéale pour la rénovation ou création de nouveaux filtres gravitaires.



Inaugurée le lundi 7 septembre, en présence des équipes d’Aqseptence Group et de l'Office international de l'eau, cette unité pilote implantée sur le site de l’OiEau de La Souterraine (23) est la première étape d'un partenariat sur le long terme.