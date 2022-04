Sewerin à l’écoute du réseau d’Eau de Paris fait évoluer les capteurs acoustiques

Pour Eau de Paris, Sewerin a conçu un nouveau type de capteurs acoustiques. 3 000 pièces sont en cours de pose sur le réseau. Une opération d’envergure et un changement de paradigme avec une garantie de fonctionnement sans maintenance d’au moins 8 ans.

Trois questions à…

Maxime Kieffer,

responsable commercial et marketing Sewerin

Maxime Kieffer,responsable commercial et marketing Sewerin Q1. Quelle était la demande d’Eau de Paris pour son réseau de distribution ? Eau de Paris exploite 2 000 km de réseau de distribution d’eau potable dans la capitale. Afin de réduire les pertes et économiser cette ressource précieuse, la régie souhaite renforcer le pilotage et la surveillance de l’intégralité du réseau. Le cahier des charges avait une spécificité de taille : garantir le bon fonctionnement des capteurs acoustiques sans maintenance préventive pendant 8 ans, avec une exigence de taux de transmission supérieur à 90 %. Le défi à relever était double : augmenter l’autonomie de la pile des capteurs - la référence était alors de l’ordre de 6 à 7 ans (avec une communication hebdomadaire), et assurer la qualité des transmissions quotidiennes 365 jours par an. Q2. Sur le plan matériel, quelles innovations avez-vous apportées ? Pour répondre à ce challenge, nous avons fait évoluer le logger de bruit de notre gamme SePem en version 351. Ces appareils enregistrent chaque nuit le niveau de bruit généré par les fuites et envoient l’information sur le système de supervision d’Eau de Paris. L’exploitant peut ainsi identifier les zones suspectes et prioriser l’envoi d’équipes de terrain en fonction du débit de fuite identifié.

Un important travail de développement a été fait sur l’électronique du capteur afin que la pile lithium métal embarque l’autonomie pour fonctionner a minima 8 ans sans maintenance. Autre spécificité : le réseau parisien est visitable en égout à 95 %. Nous avons conçu un maillage en Inox qui protège les antennes rallongées des rongeurs. Q3. Comment, au final, Sewerin garantit-il 8 années de bon fonctionnement ? Nous avons opté pour le protocole de communication LoRaWAN® en raison de sa frugalité énergétique. Ensuite, nous sommes parvenus à associer nos capteurs les plus performants à un dispositif de communication qui assure un taux de transmission très élevé dans la durée. Pour cela, Sewerin s’est associée à Sogetrel, partenaire privilégié des grands opérateurs, qui se porte garant de la fiabilité des transmissions. En qualité de PME industrielle exigeante, nous sommes parvenus à satisfaire le cahier des charges d’Eau de Paris, en pointe avec ses attentes de garanties longues. Et une fois encore, Sewerin assume son appétence pour la haute qualité et la durabilité des équipements.

