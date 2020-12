Nouveauté : FluksAqua propose un tableau de bord spécial 'eaux claires parasites'

Les eaux claires parasites sous l'oeil des exploitants

Le contexte réglementaire se renforce autour de la maîtrise des infiltrations d'eaux claires parasites dans les réseaux d'assainissement. Les systèmes qui traitent plus de 10 000 équivalents habitants devront être dotés d'un diagnostic permanent des eaux claires entre la fin 2021 et la fin 2024.



Les professionnels de l'eau cherchent déjà à anticiper certaines adaptations nécessaires. Le sujet est fréquemment abordé sur le Forum FluksAqua des exploitants de réseaux : comment diagnostiquer les eaux claires parasites, mesurer les déversements, établir les coefficients de pollution... le sujet est technique.



Il conditionne la politique d'investissement des collectivités et des opérateurs privés sur les réseaux, avec un triple objectif : réglementaire, économique et patrimonial.

La problématique. L’infiltration d’eaux claires parasites dans les réseaux sollicite plus d'énergie et d'équipements pour pomper les volumes d'eau, accroît le risque de déversements dans le milieu naturel, et perturbe l'entretien des réseaux contre le H2S.

Un tableau de bord co-construit avec les professionnels

Fidèle à sa méthode collaborative, FluksAqua a co-construit avec les exploitants de réseaux d’assainissement, un tableau de bord dédié aux eaux claires parasites.



Intuitif, l'outil numérique facilite le suivi opérationnel quotidien et le diagnostic permanent du réseau. Facilement et rapidement configurable, il calcule et hiérarchise automatiquement les indicateurs métiers, facilite l’analyse des données issues de la télégestion et le partage d’information au sein des équipes.



Comme pour tous ses tableaux de bord, FluksAqua propose un test gratuit sur demande, à destination des gestionnaires désireux d’identifier les eaux claires parasites dans leurs réseaux d’assainissement. Un test concret qui permet d'anticiper la mise en place du diagnostic permanent.

L'outil. Le tableau de bord FluksAqua permet d'identifier les types d'eaux claires affluentes, les portions du réseau les plus touchées, de mesurer l'impact de la pluviométrie et d'établir les reportings nécessaires au diagnostic permanent.