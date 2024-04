Ecominéro lance ses appels à projets Réemploi

Trois questions à…

François Demeure Dit Latte,

Directeur Général d’Ecominéro

#1. Qu’est-ce que le réemploi ?

Quand on parle de réemploi, le produit ou matériau ne devient à aucun moment déchet et son utilisation reste identique à celle pour laquelle il a été conçu.



Le réemploi est donc à différencier de la réutilisation qui admet un changement d’usage.



La pédagogie sur ces termes est un véritable enjeu pour Ecominéro puisqu’elle s’inscrit dans une logique de soutien à leur développement et démocratisation.



Ces pratiques s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire et sont donc des piliers pour soutenir le développement de la construction durable.

#2. Quelle est l’ambition d’Ecominéro en matière de réemploi ?

Ecominéro, souhaite soutenir le développement de la pratique du réemploi qui est encore isolée : moins de 1% des produits et matériaux de constructions étaient réemployés en 2021 selon l’ADEME. Nous ambitionnons de porter leur réemploi à 5% d’ici à 2028.



Pour impulser cette dynamique et atteindre cet objectif nous avons présenté à l’automne 2023 notre plan d’actions en faveur du réemploi. Ce dernier s’articule autour de 5 axes clés :

1. Promouvoir le réemploi et la réutilisation

2. Accompagner les chantiers

3. Renforcer l’offre de produits et matériaux réemployés

4. Stimuler la demande de produits et matériaux

5. Engager les metteurs en marché

#3. Quels sont les appels à projets lancés par Ecominéro ?

Ecominéro a lancé 4 appels à projets en février 2024 :

1. Le diagnostic des ressources pour les opérations de déconstruction, réhabilitation ou rénovation

2. L’accompagnement des chantiers pour soutenir les chantiers expérimentaux

3. Les études de faisabilité pour soutenir de nouvelles activités de réemploi afin d’encourager l’implantation d’activités industrielles et des plateformes de réemploi

4. L’accompagnement des activités de réemploi qui soutient financièrement les plateformes physiques ou numériques et activités industrielles de réemploi ainsi que les matériauthèques



Ils sont ouverts à l’ensemble des acteurs qui souhaitent développer le réemploi, les maitres d’ouvrage et nos partenaires de l’économie sociale et solidaire.