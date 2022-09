Aider les acteurs du bâtiment à intégrer des solutions de réemploi

Trois questions à…

Apolline Vanderspeeten,

Responsable de missions en bâtiment durable et économie circulaire, Citae

#1. Quels sont les enjeux de l’économie circulaire dans le bâtiment ?

Le secteur du BTP est le premier producteur de déchets en France (222 millions de tonnes dont 42 pour le bâtiment) et le deuxième émetteur de CO2 derrière les transports. Avec la demande accrue des pays en développement et la raréfaction des matériaux, accélérée par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, c’est un mouvement de fond. Les délais d’approvisionnement explosent. L’optimisation des ressources issues de la déconstruction et leur valorisation dans les chantiers de rénovation et de construction permettent de répondre à ces problématiques.

#2. Qu’est-ce qui change avec la loi anti-gaspillage et économie circulaire de 2020 ?

Les acteurs vont devoir réaliser des diagnostics PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet) lors d’une opération de déconstruction ou lors d'une rénovation de plus de 1 000 m2. Ces diagnostics permettent de faire un état des lieux des matériaux présentant un potentiel de réemploi, de réutilisation mais aussi de recyclage et/ou de valorisation énergétique. Ils offrent la possibilité unique de définir une stratégie de réemploi dès la conception. C’est ce que propose Citae à ses clients, grâce à ses compétences d’assistance à maîtrise d’ouvrage et une connaissance des chantiers de déconstruction et des filières de recyclage. Les diagnostics PEMD sont une véritable porte d’entrée dans la démarche d’économie circulaire.

#3. Quel est le besoin d’accompagnement autour des démarches d’économie circulaire ?

Il faut encore souvent sensibiliser et prouver l’intérêt du réemploi sur le plan technique et financier. Après une phase diagnostic, nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre de la stratégie de réemploi correspondant aux attentes du projet, de la déconstruction jusqu’à la construction. Nous apportons ainsi des solutions en termes d’économie circulaire. Nous savons, par exemple, sourcer sur d’autres chantiers de déconstruction les matériaux nécessaires, dans les quantités et dans les temps. Nous pouvons également faire intervenir des entreprises solidaires de tri sur le chantier afin d’optimiser le recyclage plutôt que de tout envoyer en déchetterie.