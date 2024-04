Ekopak Sustainable Water : l’eau circulaire au cœur des industries

En 2025, 70% de la population sera concernée par la pénurie d’eau, d’après l’ONU. La sécheresse hivernale de 2023 en France nous l’a démontré avec 32 jours consécutifs sans précipitations. L’entreprise Ekopak Sustainable Water, spécialisée dans le recyclage des eaux industrielles, s’engage auprès des industries françaises pour les accompagner vers une gestion durable de l’eau.



Ekopak inscrit son action dans une démarche d'économie circulaire en proposant des solutions innovantes de recyclage de l'eau industrielle, éligibles à France Expérimentation. La gestion complète de l'approvisionnement en eau recyclée peut s'avérer complexe, couvrant l'achat de l'eau, la validation technique et la maintenance.



Ekopak France propose une solution aux industriels : Water-as-a-Service (WaaS). Elle permet aux industries de recycler une eau de qualité pour leur processus de fabrication, quel que soit le secteur : agroalimentaire, microélectronique, cosmétique, pharmaceutique, production et énergie.



Avec Water-as-a-Service, vous :

• Déléguez 100% du processus à Ekopak France

• Profitez d’une installation rapide et conforme aux normes

• Réduisez et maîtrisez vos frais en eau

• Misez sur l'eau recyclée, l’avenir de l’industrie



« L'utilisation d'eau de station d'épuration pour en faire une eau industrielle de qualité est une solution viable », déclare Laëtitia Mollet, commerciale chez Ekopak France.



Rencontrez-nous aux prochains salons :

• Business Industries Lille : le 29-30 mai à Lille Grand Palais

• Pollutec Paris : le 26-27 novembre à Paris Expo

Traitement des eaux industrielles - Ekopak veut aider les entreprises à renverser la vapeur en utilisant pleinement les technologies innovantes pour le recyclage de l’eau. Pour maintenir vos machines, équipements et installations en bon état, il est essentiel de surveiller et de traiter en permanence la qualité de l'eau.