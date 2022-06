La transition énergétique des bâtiments tertiaires ne peut plus attendre !

Trois questions à…

Cécile Callac,

Directrice commerciale Enerlis

Q1. Quels sont les enjeux auxquels le décret tertiaire tente de répondre ?

Les entreprises et les collectivités affrontent une double réalité : la forte augmentation des prix de l’énergie et le défi climatique. Il y a donc urgence pour les organisations à se saisir du sujet. Comme le rappelle le GIEC dans son dernier rapport, tous les secteurs d’activité devront réduire drastiquement leurs émissions. Or, réduire les émissions passe notamment par l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants. Le décret tertiaire doit donc être envisagé comme un aiguillon, qui vise à accélérer la transition énergétique des bâtiments publics et privés.

Q2. À quoi engage-t-il les entreprises ?

Le premier jalon se situe au 30 septembre 2022, date à laquelle les organisations concernées devront avoir fait leur déclaration initiale sur la plateforme Operat. En vue d’atteindre l’objectif de 2030, elles auront à établir un plan d’action détaillant les opérations à mener pour gagner en sobriété. Elles auront ensuite l’obligation, chaque année jusqu’en 2050, de déclarer les consommations de l’ensemble de leur patrimoine immobilier. Il ne s’agit pas simplement de se mettre en conformité réglementaire, mais bien d’enclencher ou d’accélérer la transition énergétique de votre entreprise. Enerlis, par son positionnement unique d’opérateur global, est l’un des acteurs les plus à même d’accompagner les entreprises dans cette trajectoire.

Q3. Comment Enerlis peut-il aider les acteurs du tertiaire dans ces démarches ?

Nous accompagnons nos clients depuis la réalisation de l’audit énergétique jusqu’à l’atteinte des objectifs en passant par la définition et la mise en œuvre d’un plan d’actions, la conduite des travaux et le financement (CEE, tiers-financement…). Nous avons la spécificité d’être rémunérés aux objectifs. Cet engagement de performance nous oblige ! Notre recommandation est de privilégier les actions à fort gain énergétique pour réduire les factures et les émissions au plus vite. Il est également indispensable d’engager les collaborateurs de nos clients pour maximiser l’efficacité des actions conduites.