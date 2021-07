Professionnels : quelles solutions pour faire des économies d'énergie ?

Professionnels : limitez votre consommation énergétique...

Pour faire des économies d’énergies en entreprise, les professionnels sont invités à respecter au quotidien des gestes simples tels que :



• Faire usage de l'imprimante avec parcimonie. Il est aussi conseillé de privilégier les impressions en noir et blanc.

• Adapter la température et éteindre l'éclairage à l'intérieur des locaux. Il est également recommandé de procéder à l'entretien régulier des climatiseurs et autres appareils de chauffage.

• Utiliser de préférence des ordinateurs portables : la consommation en énergie de ces derniers est entre 50 et 80% inférieure à celle d’un poste fixe.

• Éviter de laisser les portes ouvertes dans un établissement ou un magasin.

Sensibiliser à l'importance des éco-gestes

Parvenir à une baisse drastique des dépenses énergétiques pour des professionnels ne peut se faire que par une prise de conscience de la part des collaborateurs.



Pour qu'une sensibilisation aux économies d'énergie en entreprise soit efficace, il est recommandé d'opter pour une démarche pédagogique. Si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez :

• Organiser un atelier participatif sur le sujet

• Promouvoir les bons réflexes à acquérir via des panneaux d'affichage

• Solliciter les avis de vos collaborateurs avec une boîte à idées par exemple

• Inciter à limiter l'envoi de mails : à titre d’exemple, envoyer 33 e-mails d'une taille de 1 Mo à seulement deux destinataires génère autant d’émissions de CO2 qu’un trajet de plus de 1 000 km en voiture

• Inciter à fermer la totalité des onglets inactifs lorsque l'on utilise Internet. Il existe des extensions pratiques pour le faire à votre place.



Face aux défis écologiques actuels, tous les moyens visant à réduire les dépenses énergétiques liées aux activités professionnelles doivent être pris en considération. De l'envoi parcimonieux de mails à la fermeture systématique des portes d’entrées, des réflexes simples et à la portée de chacun permettent d'agir dans ce sens.

Entreprises : pourquoi diminuer votre consommation énergétique ?

Pour les professionnels, trouver des solutions pour limiter leur consommation de chauffage et d'électricité ou de gaz s'avère primordial à plus d'un titre.



Il s'agit avant toute chose de réduire une facture énergétique qui pèse souvent lourd dans les finances d'une entreprise. L'argent économisé peut alors être alloué au développement de l'activité.



Pour les établissements, amortir son impact énergétique permet aussi d'être en phase avec les enjeux écologiques actuels. En menant une action concrète pour éviter le gaspillage d'énergie, les professionnels préservent la planète tout en améliorant leur image auprès des clients et des collaborateurs.