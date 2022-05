Formation : EnerKa assure votre montée en compétences sur l'hydrogène

Comment se former à l'hydrogène pour réussir la transition énergétique et développer sa carrière ? En misant sur l'expertise du cabinet conseil EnerKa qui a conçu deux formations essentielles.

Une formation professionnelle pour s'initier à l'hydrogène

Dans le cadre de ses missions d'accompagnement en stratégie et ingénierie des projets "hydrogène", le cabinet conseil EnerKa a toujours veillé à ce que ses clients maîtrisent les fondamentaux du secteur. L'objectif ? Pratiquer le langage commun de l'hydrogène, avant d'aborder les recommandations stratégiques ou techniques.



Devant l'émergence des projets et la multiplicité des parties prenantes, EnerKa a bâti une formation de sensibilisation à l'hydrogène, facile d'accès. Grâce au e-learning et aux webinaires, la formation de sensibilisation d'EnerKa permet l'acculturation d'équipes entières de techniciens, de commerciaux ou d'opérateurs. Le programme peut être adapté et dispensé en présentiel, pour les décideurs, les cadres et les ingénieurs généralistes.

Notre formation de sensibilisation intéresse les pros de l'énergie, de la mécanique, des process industriels, tout comme les transporteurs ou les logisticiens. Les élus et les services techniques des collectivités sont également concernés. Karel HUBERT, président EnerKa Conseil

Une deuxième formation pour monter en compétences

[+]

Une autre possibilité de formation ? Les ingénieurs du cabinet conseil EnerKa ont élaboré une formation d'approfondissement à destination des entreprises du secteur de l'hydrogène, des bureaux d'études et des centres de R&D. Le format privilégié est le présentiel - interentreprise à Saint-Martin-le-Vinoux (38), ou intra chez le client.



Les formateurs sont issus de la technique - pile à combustible, électrolyseur, développement de projets EnR - et permettent la montée en compétences de profils déjà aguerris. La demande est forte chez les professionnels de l'Oil & Gas ou de l'industrie, en voie de décarbonation des process.



Les aspects les plus pointus de la filière hydrogène peuvent être abordés : production, stockage et consommation d'hydrogène, propriétés du gaz, problématiques de réseau, risques, électronique de puissance, électricité, thermique, contrôle commande... En qualité de spécialiste, EnerKa maîtrise toute la chaîne de valeur de l'hydrogène.

La force d'EnerKa dans le domaine de la formation est son expérience du conseil stratégique et technique. Nos contenus sont issus du terrain. À la technique, nous associons les tendances de fond du secteur et une bonne maîtrise prospective.

Venez rencontrer EnerKa sur HyVolution à Paris

Toute l’activité hydrogène de EnerKa sera présentée sur le salon HyVolution, le salon des professionnels de l'hydrogène, les 11 et 12 mai 2022 à Paris. Stand AA6.



Concernant vos projets de formation, le Campus Emploi Formation du salon vous accueillera stand N-25. Un représentant d'EnerKa sera présent. Et si vous préférez le job-dating pour rencontrer les recruteurs du salon... la marche à suivre est décrite ICI !