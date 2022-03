Former et accompagner les référents énergie

Porté par l’ATEE, le programme de formation PROREFEI fait monter en compétences les "référents énergie" dans l’industrie et le tertiaire complexe. Objectif : faire émerger des projets d’optimisation énergétique concrets, réalistes et rentables.

Trois questions à…

Karine Maillard,

Responsable formation Programme PROREFEI

Q1. Qui sont les référents énergie ?

Les référents énergie ont en charge l’efficacité énergétique de leur entreprise, à travers quatre missions : concevoir les actions d’amélioration de la performance énergétique, suivre les résultats obtenus, impliquer l’ensemble des collaborateurs et assurer une veille technologique et réglementaire.



La fonction est généralement assumée par les responsables QHSE, production ou maintenance, et souvent par des salariés "multi-casquettes" qui consacrent moins de 50 % de leur temps à l’énergie.

Q2. Quel est l’intérêt d’une formation dédiée aux référents énergie ?

Une étude ATEE a montré que 80% des référents prennent cette fonction sans avoir été formés préalablement aux sujets énergétiques. La formation PROREFEI a été conçue pour les aider à monter en compétences dans ce domaine.



Le parcours multimodal comprend un MOOC (e-learning de 6 h sur les fondamentaux de l’efficacité énergétique) et un stage de deux jours axé sur des cas pratiques. Il est complété - et c’est ce qui le rend unique - par un accompagnement individuel en situation de travail qui peut durer jusqu’à 6 mois. S’il le souhaite, le collaborateur peut compléter cette formation par six modules en lien avec l’efficacité énergétique. Il a en outre accès à la communauté des référents énergie.



Dans les entreprises comptant moins de 300 salariés, les coûts pédagogiques peuvent être pris en charge à 80 %. 700 référents ont ainsi été formés depuis 2018.

Q3. Quelles avancées concrètes au final avec PROREFEI ?

Grâce au coaching individuel, les stagiaires sont en mesure de choisir des actions ciblées et de faire émerger des projets d’optimisation énergétique concrets, réalistes et rentables, adaptés à la maturité et aux contraintes de leur entreprise.



C'est essentiel dans un contexte où la transition énergétique est un sujet prioritaire pour de nombreuses entreprises. De plus en plus de donneurs d’ordre demandent à leurs sous-traitants des preuves de production ayant peu d’impacts sur l’environnement.



La mise en place d’un véritable management de l'énergie, animé par le référent énergie, permet à l’entreprise de réduire sa consommation énergétique de 20% en moyenne et de répondre, par là-même, à ces priorités.