Génie écologique : les professionnels actualisent leurs compétences grâce à la formation

Les entreprises du génie écologique oeuvrent au service du vivant en concevant et en réalisant des projets qui favorisent la résilience des écosystèmes. Comme la restauration de milieux, par exemple. C’est avec la volonté de faire monter en compétences les acteurs de la filière que l’Union Professionnelle du Génie Ecologique (UPGE) propose des formations spécialisées dans le domaine.



De sorte que les techniques du génie écologique soient maîtrisées, y compris dans leurs évolutions récentes, pour améliorer et restaurer la biodiversité et les fonctions écologiques des milieux.



Se former avec des professionnels expérimentés



Les formations de l’UPGE sont dispensées par des formateurs qui sont eux-mêmes des professionnels du génie écologique. Forts de leur savoir-faire et de leurs connaissances, ils apportent leur expertise et leurs retours d’expériences aux stagiaires.



Les stagiaires peuvent ainsi appréhender le vivant et sa complexité :

• des formations à la norme apportent la méthodologie spécifique aux projets de génie écologique

• d’autres formations comme celle de “demande de dérogation espèce protégée” forment à la réalisation de dossiers réglementaires

• des formations de terrain donnent aux ouvriers les compétences pour réaliser des travaux de génie écologique de façon très concrète



Dans le domaine du génie écologique, les connaissances tout comme les enjeux environnementaux sont en perpétuelle évolution. L’UPGE permet aux professionnels d’actualiser et d’approfondir leurs savoir-faire et compétences pour réussir les chantiers de demain.